A Mogoro, gli Spyro Gyra: band da record nel mondo fusion

Presenteranno il nuovo album “Vinyl Tap” per il Culturefestival

Il “Culturefestival” si sposta a Mogoro per il primo dei suoi grandi concerti autunnali: venerdì prossimo 8 novembre si esibirà la Spyro Gyra Band, istituzione della jazz/fusion internazionale con oltre 10 milioni di album venduti in 40 anni di attività. Il concertò inizierà alle ore 21 al Teatro Comunale di Mogoro.

Entra così nel vivo la XII edizione del Culturefestival, il festival internazionale di jazz organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau, con la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone.

Dopo le date di settembre a Sanluri e Sardara, questo venerdì a Mogoro, si esibirà Jay Beckenstein, sassofonista e leader della Spyro Gyra Band, da lui fondata a Buffalo negli anni ’70. Beckenstein ha condiviso la direzione della band con il pianista Jeremy Wall fino alla fine degli anni ’80.

Il gruppo si esibirà in un concerto dove gli elementi etnici si uniranno a quelli del rhythm’n’blues, lasciando spazio a improvvisazioni di matrice jazzistica: una jazz-fusion elettrica dunque con influenze caraibiche.

Insieme a Beckenstein suoneranno Julio Fernandez alla chitarra, Tom Schuman al piano e alle tastiere, Scott Ambush al basso elettrico e Lionel Cordew alla batteria.

Non solo brani che hanno fatto la storia della fusion nel mondo. La band infatti proporrà al suo pubblico anche l’ascolto di Vinyl Tap, l’ultimo lavoro in studio rilasciato poche settimane fa per Amherst Records label. Un disco, il primo dopo sei anni di silenzio discografico, in cui Beckenstein e tutta la band si divertono a rivisitare, in chiave jazzistica contemporanea, le canzoni della loro giovinezza, quando la musica si ascoltava solo su vinile.

La rassegna “Culturefestival” è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, gli assessorati alla Pubblica Istruzione e del Turismo, del Comune di Sanluri, del Comune di Mogoro e della Fondazione di Sardegna.

Il programma di novembre

Venerdì 8 novembre al Teatro Comunale, ore 21, concerto fusion con la Spyro Gyra Band. Ingresso € 20.

Venerdì 17 novembre al Teatro Comunale, ore 21, concerto fusion con Mike Stern, Jeff Lorber Fusion Band. Ingresso € 20.

Venerdì 22 Novembre al Teatro Comunale, ore 21, concerto jazz con Pat Metheny Trio. Ingresso € 30.

Sabato 23 Novembre al Teatro Comunale, ore 21, workshop di jazz con Pat Metheny e Simone Pittau, direttore artistico “Culturefestival”. Ingresso € 30

Per informazioni e contatti, Associazione Sardinia Pro Arte: www.culturefestival.eu

