Cadono calcinacci, chiuso ponte Sardegna

Sulla provinciale 2, in direzione Villamassargia la corsia di destra è stata chiusa al traffico ed è percorribile quella di sinistra in entrambe le direzioni con senso unico alternato. Sul posto sono presenti segnali di deviazione, transenne e gli agenti della Polizia di Stato.

La caduta di alcuni calcinacci ha portato alla chiusura del cavalcavia lungo la provinciale 85 a Carbonia e nello stesso tratto a rallentamenti nella sottostante provinciale 2. L'emergenza è scattata ieri sera quando un poliziotto transitando lungo la provinciale 2 da Carbonia verso Villamassargia all'altezza del chilometro 45, all'altezza di Barega-Terraseo ha visto i calcinacci sull'asfalto. Gli agenti del Commissariato di Iglesias, i vigili del fuoco e il personale della Provincia sono subito arrivati sul posto per verificare la situazione e mettere in sicurezza l'area. Il cavalcavia è stato chiuso al traffico.

Fonte: Ansa

