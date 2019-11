5 paesi per trascorrere una bella vacanza con i tuoi bambini

Le vacanze estive sono il momento perfetto per fare un viaggio di famiglia con i bambini. Ma le destinazioni non mancano e purtroppo non sono tutte adatte per viaggiare con la famiglia. Ecco alcune destinazioni che sono assolutamente perfette per i bambini.

1. Danimarca

A seconda del budget, la Danimarca può essere un’ottima destinazione per famiglie. Troverai i Giardini di Tivoli, che non è altro che un parco divertimenti costruito nel 1843, dove ci sono anche concerti, fuochi d’artificio o ottimi ristoranti.

2. Thailandia

La Tailandia ha un’ospitalità eccellente per le famiglie con bambini. I thailandesi adorano i bambini e camminare con loro renderà più facile rompere il ghiaccio con i thailandesi, che si tratti dell’autista del tuk-tuk, dei venditori ambulanti o dei proprietari di ristoranti. Questo paese ha templi meravigliosi, una cucina eccellente, spiagge da sogno e i tuoi bambini non saranno lasciati in disparte in questo viaggio.

Dopo aver attraversato Bangkok e i suoi bellissimi templi, puoi spostarti sull’isola di Ko Chang, con le sue spiagge paradisiache dove puoi andare in kayak. In montagna, anche i campi di elefanti saranno un’attrazione eccellente per tutta la famiglia.

3. Belize

Oltre ad essere un paradiso fiscale, il Belize è anche un piccolo angolo di paradiso a sé stante. Situato nei Caraibi, il Belize ti permetterà di metterti su una spiaggia di sabbia nella più grande quiete, oppure consentirà ai tuoi figli di fare molte attività diverse. Questo paese è di lingua inglese, economico e ha una vasta biodiversità, sia a terra (coccodrilli e scimmie urlatrici), sia sott’acqua (innocui squali nutrice, tartarughe marine) con una maschera e un boccaglio .

I tuoi bambini possono scendere i fiumi sotterranei facendo tubing, giocare nelle piscine naturali vicino al tuo lodge, situato nella giungla, e possono anche meravigliarsi insieme a te nei siti Maya.

1. New York, Stati Uniti

Tutti conoscono New York almeno per nome e grazie alla televisione o ai molti film che la usano come location per le riprese. Tra taxi gialli, frenesia, edifici emblematici, la Grande Mela, come viene chiamata, è una destinazione che delizierà tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla loro età. Musei, Central Park, piccole pizzerie nella Little Italy, venditori di hot dog agli angoli delle strade...

Uno dei grandi vantaggi di New York, rispetto ad altre destinazioni al di fuori dell’Europa, è che non hai nemmeno bisogno di un visto, devi solo fare un’ESTA. Questa è una procedura semplice e siti come questo potranno aiutarti con la loro conoscenza della legge ESTA, con un servizio rapido e un supporto eccellente.

2. Sultanato dell’Oman

Tra i grandi hotel, le acque limpide, le dune e il clima subtropicale nel nord, l’Oman è una destinazione ideale per una vacanza in famiglia. Dopo l’arrivo a Mascate, una piccola città bianca sul mare, puoi fare un giro in cammello e trascorrere una notte in tenda. Puoi riposare sulle spiagge di Sharqiya e visitare la Riserva delle tartarughe di Ras al-Jinz. Alla fine è una destinazione eccellente per i genitori con bambini, che sono sempre i benvenuti.

Allo stesso tempo, potrai scoprire tutti i piatti che i locali ti riservano, deliziosi tanto i salati quanto i dolci.

Non mancano le destinazioni ideali per famiglie con bambini e tra questa selezione dovrai prepararti a monte con il passaporto, tranne gli Stati Uniti, poiché un soggiorno di meno di 90 giorni richiede solo l’autorizzazione ESTA, molto facile da ottenere, molto più di un visto!