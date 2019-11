Paolo canta con gli occhi e ora aspetta il verdetto per Sanremo

Oristano e la Sardegna fanno il tifo per lui, Paolo Palumbo, lo chef oristanese affetto da Sla, che in queste ore sta aspettando la risposta ufficiale della Rai, per sapere se sia riuscito a passare tra i 20 artisti scelti dopo le audizioni per Sanremo Giovani. Sono stati tantissimi quelli che sui social hanno dimostrato il loro affetto e sostegno.

Ieri pomeriggio Paolo Palumbo, accompagnato dal fratello Rosario e dalla sua famiglia, si è esibito al Teatro delle Vittorie di Roma di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. A cantare in duetto con lui il rapper oristanese Cristian Pintus, conosciuto da tutti come Kumalibre.

La canzone presentata, dal titolo “Io sono Paolo”, è stata scelta tra più di 800 brani inviati alla Commissione. Paolo ha incantato il pubblico e la giuria rappando con gli occhi, attraverso un comunicatore oculare che gli permette di produrre la voce. Per Paolo quella di ieri è una vera e propria missione che ha come obiettivo portare la sua storia al mondo intero e con essa un messaggio di speranza e sensibilizzazione.

Tra i 65 presenti alle audizioni di ieri saranno scelti 20 tra gruppi e artisti singoli che parteciperanno alle “semifinali” in diretta nel pomeriggio di Rai1, all’interno della trasmissione condotta da Marco Liorni “Italia Sì”, nelle quattro puntate del 16-23-30 novembre e del 7 dicembre.

Solo dopo questa ulteriore selezione si conosceranno i 10 finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani, che andrà in onda su Rai1 il 19 dicembre. Solo 5 di loro, infine, entreranno a far parte, assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di Sanremo Young, della categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2020.