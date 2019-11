Matteo di Serdiana, lotta al tumore col sorriso: “Ho creato Cancerman per raccogliere fondi”

La scoperta? “Qualche avvisaglia c’era già da prima, ma è a ottobre 2018 che i medici mi hanno diagnosticato un colangiocarcinoma paraliare”. Tradotto: cancro al fegato. Sino a quel momento Matteo Pitzalis, 37enne di Serdiana, conduceva una vita tranquilla insieme alla moglie Giorgia e ai suoi due figli. “Lavoravo in una raffineria”, racconta Pitzalis, contattato da Casteddu Online. Poi, la scoperta della “bestia” e la vita che, inevitabilmente, cambia. “Ho tre stent nel fegato con un tubicino collegato ad una sacca”. Dopo le prime visite al Policlinico di Monserrato, la necessità di dover partire in Veneto per proseguire le cure: “I medici mi hanno detto che non possono trapiantarmi un fegato nuovo perchè, quando mi sono fatto togliere alcuni linfonodi c’è stato il rischio che alcune particelle tumorali si siano spostate da altre parti”. E allora, la soluzione è stata una: “Sto facendo cicli di chemio molto duri, poi dovrò sottopormi a una resezione epatica, sempre se tutto andrà bene”. Cioè, i dottori dovranno tagliare il settanta per cento del fegato di Matteo Pitzalis. Attualmente, l’unica entrata è un assegno di invalidità di 260 euro. La moglie non lavora, i figli sono ancora piccoli.

“Le spese per i viaggi, tra aereo e alberghi, a Padova, sono ingenti. Nell’ultimo mese ho speso oltre duemila euro. Ho lanciato una raccolta fondi ‘speciale’, creando il personaggio di Cancerman. È un modo per affrontare questo calvario col sorriso”, spiega Pitzalis, “voglio guarire. Voglio che mia moglie e i miei figli possano continuare a contare su di me anche in futuro. A dicembre dovrei ottenere la pensione di reversibilità di circa ottocento euro. Con quei soldi sarò più tranquillo”. Ma l’emergenza è adesso, ci sono biglietti aerei da prenotare, “spesso anche all’ultimo, se ricevo la telefonata dal Policlinico di Padova tre giorni prima di una visita non ho molta scelta”. Chiunque possa donare qualcosa a Matteo Pitzalis può cliccare qui

Fonte: Casteddu On Line