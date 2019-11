Caccia: incidenti in Sardegna, due feriti ma non gravi

Qui un uomo di 55 anni è stato raggiunto da un colpo di fucile al braccio sinistro e subito dopo soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Nel luogo dei due incidenti sono arrivate le forze dell'ordine che indagano per risalire agli autori degli spari.

Due incidenti di caccia si sono verificati stamattina in Sardegna dove sono rimasti feriti due uomini, nessuno dei quali e' comunque in pericolo di vita. Il primo incidente alle 8.30 nelle campagne di Badesi nel sassarese, in località "Vigne Serra" dove un uomo di 61 anni è stato centrato all'addome e al femore destro dai pallini di un colpo di fucile esploso probabilmente dall'arma di un cacciatore. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Sassari dove gli sono state praticate le prime cure. Il secondo episodio si è verificato alle 11 a Gairo, in Ogliastra, in una zona impervia e difficilmente raggiungibile.

Fonte: Ansa

