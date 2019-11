“Giulia eri bellissima e piena di vita, noi non ti dimenticheremo: festeggiavi Halloween in discoteca col tuo ragazzo…”

Giulia Zandarin era andata a festeggiare Halloween in discoteca, con il suo ragazzo, Alberto Antonello, 19 anni: entrambi di Castelfranco, sono andati a Jesolo. All’andata sono stati fermati dai carabinieri e multati: oltretutto lui aveva dell’hashish in tasca, e gli hanno ritirato la patente. Gli hanno dato un foglio di guida provvisorio per tornare a casa.

Segni del destino, li capisci troppo tardi.

Al ritorno il violento incidente: lei è morta, lui è in fin di vita in ospedale.

Alberto Antonello è figlio di Franco Antonello, diventato celebre per essersi preso cura dell’altro suo figlio Andrea, un ragazzo autistico per il quale ha fatto di tutto. E oggi si è parlato solo di Alberto, fratello di Andrea. Di Giulia… Niente….

Giulia era bellissima.

“Avevi il sorriso della vita”, ha scritto qualcuno sotto la sua foto di Facebook.

Ed è vero. Era bellissima. E piena di vita. Riposa in pace, Giulia.

Noi non ti dimenticheremo.

Fonte: Casteddu On Line

