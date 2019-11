Cagliari, Ciabatti e Mereu vincono la Regata nazionale dei multiscafi Hobie Cat 16 e Dragoon

“ A parte la giornata di oggi, decisa dal maltempo, la manifestazione è perfettamente riuscita”, il commento del presidente del Windsurfing Club Cagliari, Andrea Caproni, “colgo l’occasione per ringraziare tutti gli equipaggi della Penisola che hanno affrontato una lunga e impegnativa trasferta per essere qui, e tutti coloro che hanno dato il contributo per la preziosa assistenza a mare e a terra. Oggi”, ha ricordato il presidente, “festeggiamo anche l’argento conquistato nel Mondiale Under 15 di Techno 293 da Federico Pilloni”.

In apertura di premiazione, i dirigenti del circolo e tutti i velisti presenti hanno voluto ricordare con un minuto di silenzio Massimo Melis, figlio di un collaboratore del club, scomparso sabato notte in un incidente stradale.

La giornata odierna infatti è stata annullata dal comitato di regata, che con prudenza ha preferito tenere la flotta a terra, a fronte di previsioni meteo avverse, tanto per l’intensità del vento quanto per le precipitazioni.

Fonte: Casteddu On Line

