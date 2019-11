Assemini, piove e via Tevere finisce in un mare di liquami: “Qui si sfiora l’emergenza sanitaria”. La disperazione di Elena nel gruppo Fb di Assemini in Comune: “Questo è quello che mi trovo fuori casa ogni volta che fa due gocce d’acqua. Non si possono aprire le finestre, non si può camminare per strada a causa dei liquami. L’autospurgo viene chiamato un giorno si e l’altro pure. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare all’emergenza sanitaria?”. La palla passa ora all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sabrina Licheri.

L'articolo Assemini, piove e via Tevere finisce in un mare di liquami: “Qui si sfiora l’emergenza sanitaria” proviene da Casteddu On line.