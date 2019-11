Quartucciu, un calcio al bambino autistico: condannata un’insegnante di sostegno. Una maestra supplente condannata a un mese di reclusione, con la scomoda accusa di avere colpito un alunno autistico a Quartucciu con un tubetto di colla (lanciatole prima dal bambino), per poi restituire un calcio del bambino disabile. La notizia- pubblicata oggi dall’Unione Sarda in edicola a firma di Francesco Pinna- fa discutere: lei, B.S., 60 anni di Gonnosfanadiga, si è infatti detta sempre estranea alle accuse. La pena è sospesa, al momento il risarcimento in via provvisionale è di 300 euro ma la famiglia chiederà altri danni in sede civile. Il pm Emanuele Secci ha ritenuto che l’episodio, avvenuto cinque anni fa, abbia aggravato temporaneamente la salute del bambino. La famiglia è assistita dai legali Giuseppe e Giulia Andreozzi, mentre l’insegnante di sostegno ha già annunciato che ricorrerà in Appello.

(foto generica autismo)

