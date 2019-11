Cagliari, telefonino scippato al market a una ragazza: “Vi prego, restituitemi il mio Nokia”. Una distrazione di un attimo alla cassa del market, lo scippo di un telefonino. Brutta avventura per la cagliaritana Anna Brotzu che lancia l’sos: “Vorrei fare un appello a chi trovasse un Nokia 130 (valore commerciale 35 euro) di colore nero o una sim senza padrone… mi hanno rubato il telefono e desidererei riaverlo”. Il telefono è stato rubato in un market Nonna Isa in centro a Cagliari. Ecco il numero di Whatsapp da contattare in caso di ritrovamento: 3298235720. Nella foto, il telefono smarrito.

L'articolo Cagliari, telefonino scippato al market a una cagliaritana: “Vi prego, restituitemi il mio Nokia o la Sim” proviene da Casteddu On line.