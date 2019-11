Maracalagonis, incidente durante l’allenamento: in gravi condizioni un giovane motociclista. Il centauro coinvolto ha 31 anni, si stava allenando nel pomeriggio nella pista di Carroni quando è scivolato dalla moto battendo violentemente per terra. Il giovane è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Brotzu dove si trova in prognosi riservata, come confermato dal 118: le sue condizioni sono gravi.

