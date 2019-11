Camerieri, panettieri, meccanici, commessi: ecco tutte le nuove assunzioni nel Cagliaritano

DECIMOPUTZU. 4 addetti all’applicazione di pannelli in cartongesso

Un’azienda di Decimoputzu ricerca 4 addetti all’applicazione pannelli in cartongesso con pregressa e comprovata esperienza nella mansione di cartongessista. Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi, vitto e alloggio. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: ww.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

GUSPINI. Tirocinante addetto alle vendite

Un’azienda di Guspini cerca un tirocinante addetto alle vendite. E’ richiesto il diploma. Si offre un tirocinio di 6 mesi. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

ASSEMINI. Panettiere

Un’azienda di Assemini assume un panettiere con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno e licenza media. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

MOGORO. Meccanico

Un’azienda di Mogoro assume un meccanico con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno e diploma di istruzione secondaria superiore. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Mogoro o al proprio CPI di iscrizione.

SARDARA. Cameriere di sala

Un’azienda di Sardara assume un cameriere di sala con esperienza pregressa nella mansione, diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale alberghiero e conoscenza lingue inglese e spagnolo livello pre intermedio. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

VILLASOR

Il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale assume per la sede di Villasor, con selezione art. 16, un operaio tecnico specializzato escavatorista. Il contratto sarà a tempo determinato per 3 mesi. Domande dall’11 al 15 novembre. Info nel cpi di Assemini.

SARROCH. 1 Muratore

Il comune di Sarroch assume per il cantiere Lavoras, un muratore qualificato in possesso della patente B. Domande entro il 5 novembre. Info nel cpi di Assemini o nella sede decentrata di Pula.

SETTIMO SAN PIETRO. 1 archeologo

Il comune di Settimo San Pietro assume per il cantiere comunale, un archeologo e/o laureato in storia dell’arte, iscritto nel registro regionale delle guide turistiche. Domande entro il 6 novembre. Info nel Cpi di Quartu.

MONASTIR. Pastore

L’agenzia Agris assume per la sede di Monastir un pastore (selezione art. 16). Il contratto sarà a tempo determinato per 3 mesi. Le domande si potranno presentare dal 4 all’8 novembre. Info nel cpi di Assemini.

USELLUS. Selezione art. 16

Il Comune di Usellus assume con selezione art. 16 , un esecutore operativo (cat. B) in possesso di patente B. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 7 all’11 novembre. Info nel Cpi di Ales o nei cpi di appartenenza.

