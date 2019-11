Fogne tutte nuove a Frutti d’Oro: approvato il nuovo piano della giunta di Capoterra. La Giunta comunale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda, ha deliberato per la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario a Frutti d’Oro II, il progetto prevede: la realizzazione di vasca in cemento armato interrato all’incrocio stradale tra via delle rondini e via dei Nibbi. Collegamenti tra le condotte di arrivo e rilancio,esistenti,alla nuova vasca. Realizzazione di opere elettromagnetiche composte da pompe sommerse e quadri elettrici di comando e controllo. Importo finanziato €.110 mila.

