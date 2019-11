Monserrato, arrivano i soldi per strade scuole e cimitero: via libera della giunta Locci, ecco tutti gli interventi. Nella giornata del 30 Ottobre 2019 la Giunta comunale di Monserrato presieduta dal Sindaco Locci ha provveduto all’adozione della variazione n. 10 al bilancio 2019. Una variazione che nel suo complesso comporta somme aggiuntive in aumento pari a € 1.366.763460, delle quali una quota di avanzo libero disponibile pari a 979.500,00 e una quota derivante da sentenza corte d’appello n. 402/2019 pari a 301.001,00, una quota di avanzo vincolato pari a € 86.262,46. “Sono variazioni in aumento che si sono rese necessarie al fine di modificare, già da questo primo semestre di amministrazione Locci bis, quello che è un bilancio tecnico di adozione commissariale in un bilancio più adeguato alla programmazione a medio e lungo termine che ci ha da sempre contraddistinto e che, con la realizzazione del nostro programma, troverà piena soddisfazione – dichiara il Sindaco Locci- stiamo già lavorando per la creazione di un bilancio politico – programmatico 2020 e di un triennale 2020/2022 che sia rispondente al programma votato dai cittadini e che finalmente faccia ripartire Monserrato sotto il profilo sociale, economico-produttivo, culturale e sportivo.”Le urgenti richieste di disponibilità di tali risorse poste in essere dai responsabili di settore derivano in particolare dai modificati indirizzi politici dell’attuale amministrazione che necessariamente comportano variazioni al bilancio preventivo precedentemente approvato dal Commissario Straordinario. Le più significative misure che rientrano in tale variazione sono: AVANZO VINCOLATO (€ 82.262,00) Provvidenze sociali per cittadini in condizioni svantaggiate Contributi alle famiglie per borse di Studio AVANZO DISPONIBILE (979.500,00) Acquisto attrezzature d ‘ufficio e materiale informatico: 59.500,00 Protezione Civile: 5.000,00 Manutenzione Parchi e giardini: 28.000,00 Manutenzione straordinaria cimitero e acquisto attrezzature e software: 40.500,00 Incarichi professionali lavori pubblici: 80.000,00 Manutenzione straordinaria scuole: 67.500,00 Manutenzione impianti sportivi: 140.000,00 Manutenzione strade: 60.000,00 Riconversione a verde spazi pubblici: 60.000,00 Espropri: 40.000,00 Riordino Urbano Piani di zona: 70.000,00 Loculi Provvisori: 50.000,00 Incarichi pianificazione urbanistica: 200.000,00 Turismo: 24.000,00 SENTENZA CORTE D’APPELLO Copertura minori entrate: 25.950,00 Spese per indizioni nuovi concorsi reclutamento personale: 16.000,00 Manutenzione beni mobili: 1000,00 Spese legali: 20.000,00 Promozione turistica: 11.000,00 Inserimento minori in strutture residenziali: 85.000,00 Aumento numero bambini disponibili per asilo nido comunale: 15.000,00 Rette case di riposo per cittadini assistiti: 36.607,58 Ufficio Europa: 5.500,00 Progetto No plastic free: 4.500,00 Progetto Carta dei diritti dei bambini: 2.00,00 Diffusione sport: 20.000,00 Contributi manifestazione culturali: 38.000,00 Arredo urbano: 4.000,00 Manutenzione beni immobili: 5.000,00 Manifestazione promozione turistica: 10.000,00

