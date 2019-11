Uta, gli incivili gettano i rifiuti nel parco comunale: “Bravi leoni da tastiera, multa di 500 euro”. Il sindaco di Uta Giacomo Porcu furioso dopo l’ennesimo atto di inciviltà: “Questo gesto incivile verrà immediatamente denunciato alle autorità insieme alle riprese della videosorveglianza (attivi h 24) e agli screen shot di qualche lione da tastiera che crede di essere moooolto intelligente consigliando di buttare i rifiuti nel parco comunale. Suggeriamo ai responsabili di iniziare a metter da parte i soldi per la sanzione di 500 euro che gli verrà comminata (come successo a tanti altri geni che si son resi protagonisti di gesta analoghe) e di mettersi a disposizione per ripulire lo scempio causato ai danni di tutta la comunità.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.