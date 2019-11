Cagliari: Maran, siamo pronti alla sfida

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Si presenta delicata la trasferta del Cagliari domani a Bergamo, ma i rossoblù scenderanno in campo determinati a fare risultato, come afferma Rolando Maran durante la presentazione della gara contro l'Atalanta.

"Affrontiamo una squadra che nel 2019 ha perso meno di tutte, in questo campionato ha segnato una media di 2 gol a partita. A parte la fisicità dell'organico e la qualità dei loro attaccanti, possono contare su una organizzazione solida, giocano insieme da anni con lo stesso allenatore, dunque sono stati capaci di costruire qualcosa che dura nel tempo. Per noi - osserva - l'importanza della gara sta nella sua difficoltà, ma come sempre dovremo rispondere col piglio e la mentalità giusta, quella di una squadra che sul campo non vuole lasciare nulla".

"Gli avversari hanno dimostrato di essere forti, noi dobbiamo continuare a dimostrarlo", conclude.