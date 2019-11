Allerta meteo: nuovo avviso con proroga

Dalla protezione civile regionale

In Sardegna è stata estesa dalle 14 di oggi fino alle 18 di domani, domenica 3 novembre, l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale.

Per le prossimo 24-30 ore sono attese precipitazioni in generale moderate ma localmente elevate, con rovesci e temporali in particolare sulla parte occidentale dell’isola.

Dalla notte si prevedono forti venti da sud-ovest, localmente di burrasca, che da domani soffieranno da nord-ovest nelle ore centrali, causando mareggiate sulle coste esposte.

