Confintesa: si elegge il nuovo segretario generale

Tra i candidati anche la segretaria provinciale di Oristano Veronica Perria

Si rinnova la carica di Segretario Generale regionale di Confintesa. L’elezione avverrà mercoledì 6 novembre a Cagliari, nel Palazzo di Giustizia in piazza Repubblica.

In lizza per la posizione il Segretario Generale provinciale di Oristano e Nuoro, Veronica Perria, dipendente al Tribunale di Oristano; il Segretario provinciale di Cagliari Giovanni Orefice, dipendente della Difesa al Genio Militare della Marina di Cagliari e il Segretario provinciale di Sassari Giovanni Casu, dipendente del Genio Militare per la Marina de La Maddalena.

Sabato, 2 novembre 2019

L'articolo Confintesa: si elegge il nuovo segretario generale sembra essere il primo su LinkOristano.it.