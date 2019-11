Tornata da poco una missione in Africa, suora con dolori all'addome finisce in ospedale: "È incinta"

Tornata da poco da una missione in Africa si è sentita male. I forti dolori all'addome hanno costretto la suora, una 34enne ospite di un convento a Sant'Agata di Militello (Messina), a raggiungere l'ospedale.

E lì ha scoperto di essere incinta.

Ma in questi giorni si registra un secondo caso, sempre in Sicilia. Una religiosa originaria del Madagascar aspetta un bimbo.

Il primo scandalo in convento, anticipato dalla stampa locale e confermato da ambienti ecclesiastici anche se l'ordine religioso di appartenenza della protagonista non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, trasferendola immediatamente a Palermo, è quello del Messinese.

Dopo il parto, questo è quello che si è saputo, la donna deciderà se abbandonare l'abito e dedicarsi al nuovo arrivato.

"C'è il rammarico per quanto avvenuto - ha detto invece il sindaco di Militello Rosmarino - Sono cose che dispiacciono. La nostra comunità di 1.200 abitanti è sconcertata. La situazione è stata gestita male e non in modo riservato come si doveva".

Conosce bene la suora, e sottolinea come "meno di un anno fa ha preso i voti e si fa da sempre volere bene da tutti. Poi vai a capire cosa sia successo".

Nel Ragusano, invece, si tratta di una suora che si occupava di assistenza agli anziani. Dopo la notizia della gravidanza ha lasciato il suo incarico di madre superiora ed è tornata in patria.

Fonte: L'Unione Sarda



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.