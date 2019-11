Fiamme in un’abitazione a Serramanna, vigili del fuoco a lavoro dall’alba

Incendio di un’abitazione a Serramanna, i Vigili del Fuoco sono sul posto con due automezzi.

La squadra “7A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, dalle 7:30 circa di questa mattina, sta operando per un incendio all’interno di un’abitazione in vico Regina Elena a Serramanna.

I vigili stanno operando per spegnere le fiamme con due automezzi un’autopompa serbatoio) un’autobotte pompa.

L’incendio al momento è sotto controllo, nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’intervento è ancora in corso per la bonifica di focolai residui e per le operazioni di messa in sicurezza della struttura e dell’area.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.