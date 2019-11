Cagliari, drammatico scontro in via Sarpi: muore un 29enne, anziano si costituisce

Cagliari, drammatico scontro nella notte: muore un 29enne.

Massimo Melis, cagliaritano di 29 anni, viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Nissan Qashqai. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto subito dopo l’impatto con l’asfalto a seguito delle gravi ferite riportate. A nulla sono valsi i soccorsi e l’arrivo dell’ambulanza del 118.

Il drammatico incidente è avvenuto in viale Marconi, all’incrocio con via Sarpi, intorno all’1,30 di questa notte.

Il conducente della Nissan, un pensionato di Capoterra, si è inizialmente allontanato dal luogo dell’incidente per poi costituirsi dai carabinieri.

La sua posizione è comunque al vaglio. Si cerca di stabilire l’esatta dinamica del pauroso scontro.