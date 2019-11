Cagliari, vasto incendio di masserizie e cumuli di rifiuti sotto i pilotis dei palazzi del quartiere di Sant’Elia: i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, la squadra “4A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino (porto squadra terra) di Cagliari è intervenuta intorno alle 3:30, per un vasto incendio di masserizie e cumuli di rifiuti che si è sviluppato sotto i pilotis delle palazzine di via Magellano nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

Gli operatori hanno delimitato l’area per effettuare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area e della struttura. In supporto è intervenuta anche un’autobotte della sede centrale di viale Marconi.

Sono andati a fuoco carcasse di frigoriferi, lavatrici, rottami, gomme, materiali plastici e cumuli di sacchi della spazzatura. L'articolo Sant’Elia: in fiamme nella notte cumuli di rifiuti, elettrodomestici e detriti proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line



