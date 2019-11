Quanta fatica per mettere un fiore nella tomba dei nostri cari nel Cimitero di Bonaria. La causa ? Le scale in metallo

per arrivare ai loculi alti, scale costruite male. Infatti, hanno le

ruote piccole e lo spazio per girare molto piccolo, talchè

si ingolfano subito e non è possibile andare avanti. Evidentemente chi

le ha commissionate, la ditta che le ha realizzate

e chi le ha collaudate non si sono preoccupati dei problemi del

Cimitero di Bonaria, specie nei settori dove esiste uno stato di

degrado e di abbandono intollerabile. Per aiutarti non ci sono nemmeno

i soliti giovanotti che venivano a farsi la ” giornata”.

Lo sperimentato di persona andando oggi a Bonaria per deporre un fiore

nella tomba di mio padre. E con me si sono trovate

in grande difficoltà alcune signore avanti negli anni, come me, alle

quali non ho potuto dare una mano.

Ai responsabili del Comune un consiglio : vadano a vedere e facciano

sostituire le piccole ruote con ruote più grandi,

in gomma, in modo che le scalette possano essere utilizzate con

maggiore facilità. Li ringrazieranno sia i vivi che i morti.

Marcello Roberto Marchi

L'articolo “Quanta fatica per mettere un fiore nella tomba dei nostri cari nel Cimitero di Bonaria…” proviene da Casteddu On line.