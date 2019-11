Cagliari, Daspo urbano di Truzzu contro parcheggiatori e sbandati. Il centrosinistra: questa è repressione

Cagliari, il Daspo urbano di Truzzu per la sicurezza fa infuriare il centrosinistra. Il sindaco di Cagliari pensa infatti a una serie di norme, un vero e proprio Daspo in zone come piazza del Carmine per impedire atti di violenza. Dura però la critica del metodo di Francesca Ghirra: “Il Sindaco di Cagliari intende garantire sicurezza, ordine e disciplina con la repressione. Ha, infatti, previsto l’introduzione nella nostra città del daspo urbano. Si tratta di un provvedimento inserito nel decreto “immigrazione e sicurezza” volto a sanzionare o allontanare da alcune aree urbane mendicanti, senzatetto, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, prostitute, immigrati e sbandati. Un modo, neanche troppo velato, per fare la guerra ai più poveri e criminalizzare condizioni di disagio sociale che avrebbero bisogno di tutt’altre soluzioni. Un modo per allontanare e nascondere chi mostra il lato sgradevole della povertà in aree “prestigiose” delle nostre città”.

