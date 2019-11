Forse non si era accorto che, alle sue spalle, c’era una maxi scritta: “carabinieri”. O forse lo sapeva ma se l’è tentata: un giovane di 25 anni, pregiudicato, ha rubato del cibo dal market Gieffe di via Nuoro, a Cagliari, a pochi metri di distanza dalla caserma. Più di un dipendente del negozio, però, ha notato i suoi movimenti: uno di loro ha cercato di bloccarlo, ma il rapinatore ha reagito, ed è nata una colluttazione tra i due. Negli stessi istanti, i colleghi del lavoratore hanno dato l’allarme, chiamando il 112. I carabinieri sono intervenuti dopo un paio di minuti e sono riusciti a bloccare il giovane. Tutto il cibo rubato è stato restituito al titolst6del market, mentre per il pregiudicato si sono aperte le porte di una delle camere di sicurezza della caserma, in attesa di subire il processo per direttissima.

L'articolo Cagliari, ruba cibo nel market davanti alla caserma dei carabinieri: 25enne in manette proviene da Casteddu On line.