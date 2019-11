Dieci truffe in tre anni, poi la cocaina: 27enne cagliaritano finisce in carcere

Tra il 2015 e il 2017 ha compiuto almeno dieci truffe, sfruttando le sue grandi conoscenze informatiche. L’uomo, un 27enne cagliaritano, era stato condannato e il giudice aveva deciso di fargli scontare la sua pena nella Casa Emmaus di Iglesias, una comunità terapeutica. Ma il suo comportamento non è cambiato, anzi: il ventisettenne è evaso ed è stato anche trovato in possesso di cocaina, per uso personale. Gesti che gli sono costati la revoca della “pena alternativa”: i carabineri lo hanno rintracciato nuovamente dentro la comunità e l’hanno portato nel carcere di Uta, dove finirà di scontare la condanna.

