Qualcuno ha dimenticato queste due buste pandora in una panchina di Piazza Yenne a Cagliari?

L'appello arriva dal gruppo facebook "Oggetti persi e trovati cagliari ed hinterland"

Ecco il testo:

"Ciao a tutti :) ieri notte in zona Piazza Yenne, a Cagliari, abbiamo trovato due bustine Pandora dimenticate su una panchina.

Chi le avesse perse può commentare questo post e verrà contattato in privato." Per evitare sciacallaggi, il titolare dovrà indicare "cosa c'è all'interno di ciascuna bustina e l'ora in cui è stato fatto l'acquisto (essendoci dentro lo scontrino) "

Se siete voi ad aver perso gli oggetti, rispondete al post tramite questo link

Aiutateci a condividere questo per gesto.



