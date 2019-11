Monserrato, grande successo della Festa e sfilata “Is Animeddas”

La terza edizione de Is Animeddas nonostante ad un certo punto del percorso abbia piovuto, ha attirato la partecipazione di tanti cittadini monserratini.

Intere famiglie, nonni, nipoti e genitori.

Ecco le parole di ringraziamento del sindaco Tomaso Locci.

“Sfilata di Is Animeddas de Pauli. 3^ Edizione.

Una bellissima serata coinvolgente e festosa, per la gioia dei piccini ma anche dei loro genitori.

Grazie agli Assessori Maristella Lecca, Emanuela Stara, Tiziana Mori e Fabiana Boscu, ai Consiglieri di maggioranza presenti Ignazio Tidu, Saverio De Roma, Roberta Argiolas, Alessio Locci, Ramona Perra, Nicola Mameli, Bernardette Ibba, come a quelli assenti che hanno contribuito in diversa maniera alla buona riuscita della serata; un elogio all’Associazione Pauli in Festa con Luciano Pisu che ha coadiuvato l Amministrazione nella realizzazione dell’evento e all’Associazione Sa Carradroxia, con Luciano Abis che ha regalato le caldarroste ai bambini con l’aiuto della Consigliera Nicoletta Pibiri.

E grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in questa piacevole serata alla riscoperta delle tradizioni Monserratine.

Al prossimo anno”.

Nella foto istituzionale oltre alle assessore Lecca, Stara, Mori e al Sindaco anche il gruppo folk Bois Fui Janna Morti venuti da Escalaplano che ha allietato la serata.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.