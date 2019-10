Corpi di due migranti in mare Sardegna

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - I corpi di due migranti maschi sono stati ritrovati dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni.

Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una volta recuperati i due corpi sono stati portati in porto ad Arbatax e quindi all'obitorio dell'ospedale di Lanusei.