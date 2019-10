Apertura straordinaria durante il giorno di festa. Il Centro Commerciale Naturale il Distretto di Via Paoli comunica che domani venerdì primo novembre i negozi della via saranno aperti nonostante la festività dei Santi, per proporre ai propri clienti una giornata di shopping in una delle vie più eleganti della città.

“La maggior parte delle attività ha aderito al nuovo Centro Commerciale Naturale” commenta entusiasta Roberto Iorio, presidente del CCN Il Distretto di via Paoli “e stiamo iniziando le prime attività di animazione di una delle vie più belle della città di Cagliari. L’offerta merceologica delle attività presenti è di altissimo livello; stiamo costruendo un marchio identitario che porti il Centro Commerciale Naturale a farsi riconoscere in tutte le sue attività di animazione” conclude Iorio.

L'articolo Shopping in centro a Cagliari, domani apertura straordinaria dei negozi in via Paoli proviene da Casteddu On line.