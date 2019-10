Personale in arrivo alla Motorizzazione per evitare la paralisi Soddisfazione della Cna

Si cerca di evitare la paralisi degli uffici della Motorizzazione in Sardegna, dove le carenze d’organico hanno quasi bloccato il disbrigo di numerose pratiche. Da Roma giunge notizia di un potenziamento degli organici.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato per i nostri autotrasportatori, ma non ci fermiamo. Continueremo a fare proposte per risolvere definitivamente la condizione inaccettabile in cui versa la Motorizzazione in Sardegna”. Lo affermano, in una nota, i vertici sardi della Cna Fita, il presidente Franco Pinna e Valentina Codonesu, responsabile dell’organizzazione di categoria, a proposito della notizia dell’assunzione entro la fine dell’anno di quattro o cinque nuovi dipendenti negli uffici della Motorizzazione Civile della Sardegna.

“Quindici risorse in più nell’arco di 6 mesi – tra ingegneri e amministrativi e riconferma dei funzionari in comando – sono senza dubbio un risultato positivo, anche se parziale rispetto al bisogno di organico reale degli uffici Umc”, affermano Pinna e Codonesu, che ricordano come la Cna Fita abbia proposto tra le varie misure per superare questa condizione di emergenza l’inserimento, peraltro previsto per legge, di personale idoneo in altri concorsi pubblici ancora in corso di validità.

Giovedì, 31 ottobre 2019

