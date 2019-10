Stagione teatrale all’auditorium dell’Istituto Mossa? Comune al lavoro

Non ci sarà ancora il Teatro Garau a far compagnia alle prossime sere d’inverno degli oristanesi, ma il Comune sta già pensando a una nuova stagione teatrale all’Auditorium dell’Istituto Mossa, sulla scia di quella proposta dal Cedac quest’estate.

La Provincia di Oristano, infatti, ha dato al Comune la concessione dell’Auditorium dell’Istituto Secondario Superiore “L. Mossa” di via Carboni fino al 20 giugno prossimo.

“Abbiamo già avuto alcuni contatti con il Cedac che ci ha presentato una proposta”, dichiara l’assessore alla cultura e vicesindaco di Oristano Massimiliano Sanna. “La formula dovrebbe essere quella di un incontro al mese, da gennaio a maggio, ma si potrebbe posticipare e coinvolgere il periodo febbraio – giugno”.

“Nella proposta del Cedac ci sono comunque grandi attori e grandi sorprese”, assicura l’assessore alla Cultura. “Non vogliamo anticipare nulla, stiamo ancora valutando, ma è sicuro che l’idea c’è”.

Intanto sono ancora in corso i lavori al Teatro Garau, iniziati l’estate scorsa. Gli interventi sono realizzati dall’impresa CISAF di Quartu S. Elena, grazie a un progetto dell’architetto Gabriele Manca e dell’ingegner Giovanni Mascia.

“Il direttore dei lavori ci ha assicurato che il teatro sarà pronto per l’estate prossima”, aggiunge l’assessore Sanna. “Ovviamente c’è il massimo impegno per avere il teatro disponibile il prima possibile, e chissà forse gli ultimi appuntamenti della stagione teatrale potrebbero proprio andare in scena al Garau. Sarebbe bellissimo!”

Giovedì, 31 ottobre 2019

