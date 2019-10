Orario continuato al cimitero di Oristano Nessuna variazione prevista per il ponte di Ognissanti

Osserverà il normale orario il cimitero di Oristano in occasione della ricorrenza dei defunti.

Come per tutto il periodo invernale, da ottobre a marzo, anche in queste giornate sarà possibile visitare la tomba dei propri cari e deporre un fiore durante l’intervallo di apertura che va dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio.

Giovedì, 31 ottobre 2019

L'articolo Orario continuato al cimitero di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.