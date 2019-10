Incidente ad Assemini, due feriti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 16 circa, per un incidente stradale nell’incrocio tra viale corso Africa e via Maiorana. Hanno messo in sicurezza la zona dopo che due auto, per cause ancora da accertare .si sono scontrate. Una delle auto è andata a finire sopra dei pali in un lato dell’incrocio nel marciapiede.

Si contano due feriti lievi, non in gravi condizioni trasportati in ospedale. Sul posto i sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118 e la Polizia Locale del comune di Assemini per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Scontro tra auto ad Assemini: due feriti proviene da Casteddu On line.