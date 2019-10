Landiscrina nuovo direttore vendite del Gruppo 3A – Latte Arborea

Mario Landriscina è il nuovo direttore vendite del Gruppo Arborea. Laureato in economia all’Università degli studi di Parma, dove ha conseguito anche il Master Horeca Distech, Landriscina ha maturato esperienze nel settore vendite e trade marketing lavorando per diversi gruppi nel mondo alimentare come Pernigotti e Kellogg, maturando competenze nella gestione di partnership e sviluppo con varie catene della Gdo (Grande distribuzione organizzata) sia nazionali che internazionali.

CASULA. “La nomina di Landriscina arriva in un momento molto importante per la nostra azienda che da cooperativa locale si è trasformata in Gruppo con investimenti importanti non solo in Sardegna, nostro territorio di origine, ma in tutta la penisola, in Europa e nei mercati asiatici, con in testa la Cina” – afferma Francesco Casula, direttore generale del Gruppo Arborea – “Una trasformazione al passo con le nuove sfide di un mercato sempre più globalizzato ma dove la produzione di qualità rimane elemento cardine”.

LANDRISCINA. “Sono molto felice di cominciare questa nuova avventura professionale con il gruppo Arborea – dichiara Mario Landriscina – non solo perché ne sposo i valori ma perché Arborea rappresenta un brand che del territorio ne ha fatto un valore intrinseco determinante per il suo sviluppo e riconosciuto dal mercato. La storia di Arborea è una storia di filiera molto forte e concentratissima, anche in termini di superficie che, nel corso degli anni, ha saputo rispondere in modo chiaro ai bisogni espressi dal consumatore in termini di qualità e innovazione”.

