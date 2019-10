Mal tempo: allagamenti nel Ghilarzese

Un fulmine si abbatte su un albero nel Caip di Abbasanta

Grandi disagi causati dal mal tempo nel Ghilarzese dove, questo pomeriggio, sono dovuti intervenire alcuni uomini della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta.

Nel Caip del paese, il centro di addestramento reclute della polizia, un fulmine ha colpito una pianta, facendo cadere alcuni grossi rami. Non si registrano, comunque danni a persone o cose.

A Ghilarza, invece, a causa delle forti precipitazioni si sono verificati grossi allagamenti in Corso Umberto, via Santa Agostino, via Marco Polo, via Santa Lucia e via Brancaleone Doria.