Cagliari, arrivano le multe per i pedoni che guardano lo smartphone mentre attraversano

Distratti da notifiche, trilli e vibrazioni. Il fenomeno degli “smartphone walking” ha “superato” i confini delle metropoli ed è arrivato anche a Cagliari. Giovani e adulti, tutti con la “testa” nel cellulare. Non sono purtroppo rari gli incidenti, anche sulle strisce pedonali. Il semaforo pedonale rosso non viene proprio guardato, e non sempre gli automobilisti riescono a frenare per tempo. Ma adesso, dopo il caso di Sassari – da oltre un anno la polizia Locale può mettere multe ai pedoni distratti, 22 euro tondi tondi – anche a Cagliari, presto, i pedoni distratti dagli smartphone potrebbero mettere mano al portafoglio. Non c’è ancora un progetto definitivo, ma la volontà politica sì. Dopo la proposta del direttore dell’osservatorio Cybercrime Sardegna, Luca Pisano, “a Cagliari troppi pedoni distratti dallo smartphone, vanno multati perchè sono pericolosi per gli automobilisti”, arriva la presa di posizione dell’assessore comunale della Sicurezza, il leghista Paolo Spano: “Le multe per chi attraversa la strada guardando il cellulare sono un’ottima idea, ne parlerò col comandante della Municipale. Troppi sono distratti dai telefonini e non guardano nemmeno dove mettono i piedi. Penso che sia un buon segnale”, afferma Spano, “al di là di quanti euro dovranno sborsare i trasgressori”. La cifra, infatti, dovrà essere quantificata in un secondo momento. “Bisogna insegnare un po’ di educazione, dal mio punto di vista si possono multare anche quelli che hanno gli occhi fissi nel telefonino e attraversano sulle strisce, non sono mica ‘terra di nessuno'”. A Sassari gli agenti consegnano la multa direttamente tra le mani del distratto o della distratta di turno, a Cagliari bisognerà vedere, se il progetto andrà in porto, come agire. Sul tema delle multe agli “zombie” del cellulare interviene anche l’assessore comunale al Traffico, Alessio Mereu (Fratelli d’Italia): “Ritengo necessario sensibilizzare tutti i cittadini, imbastendo una efficace campagna di comunicazione legata ai rischi che si corrono ogni volta che si attraversa la strada guardando lo smartphone e non le auto e tutto il resto. Certo, c’è ormai un utilizzo indiscriminato di questi apparecchi”, osserva Mereu, “e i rischi non sono pochi”. E, dopo che i cagliaritani saranno informati, per chi continuerà a guardare lo smartphone mentre attraversa, l’assessore è netto: “Ben vengano le multe”.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.