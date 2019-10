M5s, verso soluzione caos Motorizzazione

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Entro il 2019 il Ministero dei Trasporti procederà all'assunzione negli uffici della Motorizzazione civile di quattro o cinque amministrativi che si aggiungeranno agli otto ingegneri recentemente assegnati alla Sardegna. Ne dà notizia il deputato del Movimento 5 Stelle, Nardo Marino, parlando di una "iniezione importante di professionalità che servirà, almeno in parte, a sanare la drammatica situazione degli uffici di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano".

Le figure amministrative entreranno a far parte dell'organico della Motorizzazione grazie a un provvedimento d'urgenza richiesto e ottenuto dallo stesso deputato, componente della commissione Trasporti della Camera, a seguito del sopralluogo negli uffici dell'ente di Sassari avvenuto il 21 ottobre. Il personale amministrativo verrà attinto dalle graduatorie di concorsi pubblici, ancora in corso di validità, anche approvate da altre amministrazioni. E' il caso dell'Università di Sassari che, tramite un accordo con la Direzione del personale del Ministero dei Trasporti ha ceduto le proprie graduatorie consentendo così di porre un freno al progressivo svuotamento dell'organico causato dall'assenza di concorsi pubblici e dal mancato turnover dei dipendenti in pensione. "La situazione degli uffici della Motorizzazione Civile in Sardegna - commenta Marino - richiedeva l'applicazione di misure d'urgenza che garantissero la ripresa del lavoro negli uffici da tempo costretti a rinviare i collaudi, le revisioni e altre pratiche urgenti. I disagi causati dalla carenza dell'organico hanno prodotto effetti negativi sull'intero settore: a soffrirne sono gli autotrasportatori, le autoscuole, gli stessi dipendenti degli uffici della Motorizzazione e ogni singolo utente. Questo provvedimento è solo un primo passo, l'inizio di un percorso che deve portare alla soluzione definitiva del problema.

Continueremo a chiedere altri fondi per soddisfare il reale fabbisogno di organico". (ANSA).