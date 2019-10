Poste Italiane: pensioni in pagamento anche durante il ponte di Ognissanti

In tutti gli uffici della Provincia di Oristano

Poste Italiane informa che in provincia di Oristano le pensioni del mese di novembre saranno messe regolarmente in pagamento anche durante il ponte di Ognissanti, a partire da sabato 2.

Tutti i titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto, hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio Conto Bancoposta o sul proprio Libretto di risparmio anche venerdì 1 e domenica 3 novembre utilizzando uno dei 36 ATM Postamat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al giorno.

L’Azienda ricorda che i pensionati che hanno accreditato il rateo sul libretto di risparmio oppure sul conto corrente BancoPosta potranno usufruire di una polizza assicurativa gratuita che consente un risarcimento sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat o bancari.

Giovedì, 31 ottobre 2019

