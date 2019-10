Turismo low cost: nell’oristanese cresce il reparto extra-alberghiero

Il turismo low cost, che predilige strutture extra-alberghiere come le case vacanza, conquista anche la provincia di Oristano. Lo si evince dai dati dell’Assessorato regionale al turismo, su arrivi e presenze tra gennaio e settembre scorsi, che per la prima volta includono proprio le strutture extra-alberghiere, in notevole crescita, rispetto a quelle alberghiere, che segnano una flessione.

In totale, le strutture ricettive non tradizionali hanno registrato nei primi nove mesi dell’anno, un +24% sia per gli arrivi che per le presenze (calcolate sulle giornate di permanenza), mentre le strutture alberghiere hanno registrato -2% di arrivi e -4% di presenze.

Il mese migliore di tutta la stagione, considerate entrambe le categorie, è stato quello di aprile. Le presenze straniere negli esercizi ricettivi extra-alberghieri sono cresciute del 99%, ma si sono mantenute alte anche quelle italiane con un +81% di arrivi (+69% di presenze). Potrebbe essere complice il lungo ponte della fine del mese, iniziato con la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo il 21 e 22 del mese e che per molti si è prolungato fino a giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, o a domenica 28.

Il mese peggiore della stagione è stato quello di febbraio: ha registrato un andamento negativo sia nelle strutture alberghiere, che negli altri esercizi ricettivi. Queste ultime si sono risollevate un po’ grazie alle presenze straniere, con un incremento del 26%.

Secondo i dati dell’Assessorato regionale al turismo, gli esercizi privati non tradizionali hanno avuto un boom di presenze, con un incremento del 101% (soprattutto turisti italiani), nel mese di marzo che ha visto protagonista anche la Sartiglia, la famosa giostra equestre oristanese. Mentre si è registrato un andamento negativo (-25%) nelle strutture ricettive tradizionali.

Il reparto alberghiero è calato anche nei mesi estivi (giugno – agosto), che hanno registrato un lieve aumento di turisti sia italiani che stranieri, ma nelle strutture private extra-alberghiere.

A settembre altro calo soprattutto da parte di turisti italiani (-29% negli arrivi), mentre l’extra-alberghiero cresce (+14,3%).

L’unico mese che registra una affluenza più che positiva negli esercizi alberghieri tradizionali è stato quello di gennaio: le presenze straniere hanno subito addirittura un aumento del 107%.

Nell’insieme, dai dati emerge quindi una grande crescita esponenziale del comparto extra-alberghiero, che dopo le grandi città, in cui è diffuso da parecchio, è riuscito a conquistare anche l’oristanese. Nella provincia sono infatti 590 gli alloggi privati, per un totale di 2800 posti letto, circa 490 in più rispetto all’anno passato. La consistenza totale alberghiera, invece, è attualmente di 58 alberghi per un totale di 4000 posti letto. L’extra-alberghiero totalizza, quindi, 1090 esercizi per un totale di 11600 posti letto.

