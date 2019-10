In viaggio tra ghiaccio e pinguini con il Rotaract Oristano Una conferenza del club ospita il biologo marino Alessandro Cau che racconta le sue spedizioni in Antartide

Un racconto di viaggio delle spedizioni in Antartide. Alessandro Cau, laureato nel 2011 in Biologia Marina presso l’Università di Cagliari e impiegato attualmente come ricercatore nel corso di Biologia, sempre nel polo Cagliaritano, sarà ospite del Rotaract Club di Oristano di una conferenza dal titolo “Il Mondo visto dal (profondo) su. Viaggio in Antartide”.

L’appuntamento è fissato per giovedì, 14 novembre e coincide con i festeggiamenti della settimana della scienza, previsti dal 13 al 15 novembre.

La conferenza è promossa dal gruppo dei giovani del service, in collaborazione con il Rotary Oristano.

Dalle 16:00, nell’aula magna dell’università di Oristano, Alessandro Cau racconterà le sue spedizioni realizzate in Antartide.

“L’obiettivo della conferenza”, spiegano dal Rotaract Oristano, “sarà incentrato sullo sviluppo nei partecipanti di una coscienza sostenibile nonché sul trasmettere l’importanza e l’impatto che l’utilizzo della plastica, considerato uno dei principali problemi del cambiamento climatico, sta avendo nel nostro ecosistema”.

“Oltre agli effetti che il fenomeno produce”, concludono i giovani del Rotaract, “il relatore cercherà di approfondire la tematica esplicando alcuni rimedi e comportamenti che, a partire da ciascuno di noi, possiamo mettere in pratica per evitare il peggioramento dell’attuale situazione”.

La conferenza sarà anche l’occasione per consegnare la borsa di studio che ogni anno il Rotary Club Oristano assegna al miglior laureato del consorzio Uno 2019.

L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito.

Giovedì, 31 ottobre 2019

