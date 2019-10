Gli antichi grani sardi per nuovi prodotti da forno

Lunedì prossimo 4 novembre, a Oristano, si terrà l’evento di diffusione dei risultati relativi ai primi quindici mesi di attività del progetto Aviprofo, dedicato all’innovazione nei prodotti da forno mediante l’uso di sfarinati derivanti da vecchie varietà di grano tipiche della Sardegna.

Innovare i prodotti da forno tradizionali, risolvere i problemi tecnici derivanti dall’impiego di materie prime locali e introdurre i protocolli produttivi per le vecchie varietà di frumento nei moderni impianti sono gli obiettivi del progetto, condotto dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e da Porto Conte Ricerche e finanziato da Sardegna Ricerche, che coinvolge quattordici imprese del settore.

L’incontro è rivolto agli operatori del settore, oltre che a docenti, studenti e dottorandi e a quanti vogliano approfondire le conoscenze sulle antiche varietà di grano e sulle loro potenzialità di utilizzo. I ricercatori impegnati nel progetto descriveranno i risultati fin qui raggiunti e definiranno insieme alle imprese le azioni da intraprendere per i mesi successivi.

L’appuntamento è alle 10, al Consorzio Uno, in via del Carmine.

Aviprofo è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al Por Fser Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche per Aviprofo vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese interessate possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

Sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) è disponibile il programma della giornata, con la scheda sintetica del progetto con l’elenco delle imprese a tutt’oggi coinvolte.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al responsabile scientifico del progetto, Antonio Piga (tel. 079.229.272; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )) o alla referente di Sardegna Ricerche, Graziana Frogheri, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; tel. 070.9243.2813).

