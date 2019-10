Non solo matematica e fisica, all’Othoca si impara anche a vivere bene Progetto in collaborazione col Serd all’Istituto industriale di Oristano

Il sonno, la respirazione, l’alimentazione e l’uso di sostanze che possono modificare le reazioni e il comportamento della persona. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro al quale hanno preso parte ieri gli studenti del triennio dell’Istituto Othoca di Oristano.

Si tratta dell’undicesimo appuntamento del ciclo di incontri legati al progetto “Per Aspera ad Astra”, promosso in collaborazione con il SerD di Oristano per sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita più attento e responsabile.

Le attività dell’incontro, intitolato “L’armonia come concetto filosofico, matematico e musicale”, sono state proposte agli studenti da Massimo Migoni, psichiatra del del SerD di Oristano e da Andrea Cutri, noto compositore musicale, musicista e appassionato di matematica.

L’analisi degli aspetti storici e filosofici della musica hanno coinvolto gli studenti i quali sono rimasti meravigliati nello scoprirne gli aspetti matematici e fisici, anche attraverso alcune espressioni matematiche di noti studiosi da cui prendono il nome. Tutto esaltato dalle magnifiche note della chitarra elettrica di Cutri.

“Il progetto Per Aspera ad Astra nasce grazie alla collaborazione del SerD di Oristano con l’Istituto Othoca”, spiega Silvano Ortu, docente di discipline meccaniche e referente per la formazione docenti, che ha collaborato allo sviluppo delle attività.

“Il dottor Migoni, psichiatra e dirigente medico, ha presentato al nostro dirigente scolastico un progetto pilota pensato per sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita più attento e responsabile. In tal modo”, continua Ortu, “si vorrebbe motivare ed accrescere nei ragazzi uno spirito critico che porti ad operare comportamenti quotidiani più idonei al fine di garantirne uno sviluppo psico-fisico ottimale. Gli argomenti trattati hanno riguardato: il sonno, la respirazione, l’alimentazione e l’uso di sostanze che possono modificare le reazioni e, più in generale, il comportamento della persona”.

“Sono stati due anni di lavoro intenso e di incontri interessanti con gruppi di esperti”, conclude il docente dell’Istituto, “che hanno appassionato gli studenti. Ciò che tutti noi speriamo è che da questo progetto i ragazzi possano trarre indicazioni per sviluppare stili di vita più sani che li conducano alla piena realizzazione dei propri sogni”.