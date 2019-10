Le immagini lasciano spazio davvero a poche interpretazioni: Is Molas, Santa Margherita e La Pineta piene di buste con dentro di tutto. I “caddozzi” dei rifiuti non vanno mai in vacanza nemmeno a Pula, purtroppo. A pubblicare le foto “horror” è la sindaca Carla Medau: “Noi puliamo e loro sporcano. Non abbiamo mai smesso di ripulire il nostro territorio, eppure queste sono le immagini. Non si tratta di un fenomeno isolato, sono scenari che purtroppo si ripetono, ad opera di maleducati e incivili che deturpano i nostri luoghi”, afferma la sindaca. E c’è anche spazio per un appello-sos ai tantissimi cittadini “onesti”: “Aiutateci, denunciate questi atti perchè non possiamo avere telecamere in ogni angolo del paese. Siamo stufi degli incivili”.

L'articolo Pula, i “caddozzi” dei rifiuti colpiscono ancora: “Cittadini, aiutateci e denunciate questi incivili” proviene da Casteddu On line.