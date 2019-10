Cagliari in volo,batte Bologna ed è 5/o

Il Cagliari non si ferma: vittoria in rimonta (3-2) con il Bologna trascinato dai due sudamericani Joao Pedro (doppietta) e Simeone. E la squadra di Maran e dei miracoli è di nuovo al quinto posto in compagnia di Lazio e Napoli. Rossoblù sardi bravi questa volta a raddrizzare una partita che si era messa male dopo il rigore di Santander nel primo tempo. Benissimo Nainggolan e Rog a centrocampo, ma le superstar sono state le due punte: Joao Pedro bravo e opportunista, Simeone freddissimo nel gol del sorpasso, addirittura con lo scavetto.

Che cosa ha sbagliato il Bologna? Due dei tre gol sono nati da gravi indecisioni in difesa. La squadra di Mihaijlovic, bene nel palleggio, è mancata quando era il momento di piazzare il colpo del ko alla fine del primo tempo. Eppure la partita sembrava ben impostata per gli ospiti con un po' di turnover (Santander all'inizio al posto di Palacio. Fuori anche Danilo, Poli, Skov Olsen e dentro Denswill, Schouten e Orsolini) che sulle prime sembrava una buona cura freschezza. Più o meno al primo tentativo il Bologna fa centro. La cosa più bella è il cambio di gioco di Krejci che taglia il campo e mette in difficoltà la difesa del Cagliari. Poi c'è il contatto tra Joao Pedro e Soriano in area. Con il rigore (23') trasformato da Santander. E lo schema si ripete: Cagliari che riparte, senza lucidità, e ospiti che corrono e filano via in contropiede senza però riuscire a piazzare il colpo fatale. E, dopo l'intervallo, la pagano subito. Al 3' intelligente palla in mezzo rasoterra di Pellegrini. Bravo Joao Pedro a girarsi e a infilare Skorupski, aiutato da una deviazione di Bani. Partita apertissima con brivido al 16' per un gol annullato a Krejci per fuori gioco di Palacio, appena entrato al posto di Santander. Il gol sorpasso del Cagliari al 27' con un' azione verticalissima partita da una palla recuperata da Oliva. Poi Nainggolan è decisivo nell'assist filtrante per Simeone. Davanti a Skorupski l'ex viola si permette pure il pallonetto. Al 38' la rete del 3 a 1: Ionita va via sulla sinistra lanciato da Castro. Il Bologna pasticcia sul rinvio e Joao Pedro punisce per la seconda volta. Nel recupero l'autorete in mischia di Olsen. Ma il Cagliari non corre più rischi: ottavo risultato utile consecutivo e sogno che continua.