È un Cagliari stellare, 3-2 al Bologna: grande festa alla Sardegna Arena

“Non c’è trippa per gatti” direbbero i tifosi più ironici, adesso alla Sardegna Arena il Cagliari ha imparato a vincere e a soffrire, anche il Bologna s’inchina agli undici di Maran che sono andati in svantaggio grazie a un rigore ingenuo provocato proprio da Joao Pedro che nel prosieguo della partita si riscatta mettendo a segno una doppietta che va a rimpinguare lo straordinario goal di Simeone, il Bologna ha lottato sino alla fine, riuscendo a trovare il goal del 2 a 3 proprio al 45’ su azione rocambolesca ma il Cagliari è stato attento sino alla fine, chiudendo la gara in attacco.

San Saturnino, patrono di Cagliari, giornata di festa per il capoluogo e per le migliaia di tifosi che hanno letteralmente preso d’assalto la Sardegna Arena per assistere ad un match che può rappresentare una svolta nel campionato dei rossoblù. L’aria dell’alta classifica sta facendo bene ai ragazzi di Maran che oggi schiera la squadra che ha dato più garanzia di risultati nelle ultime giornate, quindi: Olsen tra i pali, Faragò e Pellegrini terzini, Klavan (capitan Ceppitelli è indisponibile) e Pisacane centrali, Cigarini regista davanti alla difesa, Rog e Nandez esterni di centro campo, Nainggolan dietro le punte e in attacco Joao Pedro e Simeone. Il Bologna risponde con Skorupski, Mbaye, Bani, Denswil, Krejci, Schouten, Dzemaili, Soriano, Orsolini, Sansone e Santander. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle e la gara di stasera, oltre a raggiungere l’ottavo risultato utile consecutivo, può determinare un ennesimo passo verso la maturità e la certezza dei propri mezzi di una squadra che sta raccogliendo i consensi di tutti gli osservatori del calcio nazionale. Davanti ai cagliaritani un Bologna in salute che vive il dramma del suo allenatore, il guerriero Mihalojvic che da qualche tempo combatte la sua lotta personale contro una brutta malattia, le luci e i colori della Sardegna Arena, oggi saranno accese anche per lui a cui verrà tributato un grande applauso di incoraggiamento. Il terreno di gioco è in perfette condizioni la serata è piacevole e l’arbitro è il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Il Cagliari parte molto determinato e aggressivo, già al 2’ è Simeone a presentarsi nell’area del Bologna, venendo anticipato di un soffio, al 9’ azione spettacolo del Cagliari, Cigarini pesca Nandez che si libera dell’avversario e crossa al centro dove Joao Pedro devia di testa: di poco fuori.

Al 19’ primo giallo dell’incontro, a rimediarlo è Luca Cigarini per un fallo a centrocampo, al 20’ rigore per il Bologna, azione confusa in area e intervento di Joao Pedro, Sacchi non ha dubbi e assegna il rigore, batte Santander e goal, Bologna in vantaggio alla Sardegna Arena. Al 25’ giallo per Orsolini che cerca la simulazione nell’area del Cagliari. Al 26’ gran cross di Pellegrini e deviazione di testa di Simeone che manda la palla fuori. Al 29’ pericoloso Orsolini che conclude da dentro l’area e manda la palla di poco a lato, al 33’ altra occasione per il Cagliari, Joao Pedro calcia dal limite un pallone portato in avanti da Rog, fuori di un soffio. Al 35’ è Faragò a divorare il goal del pareggio, calciando a fin di palo con la porta vuota. Al 43’ è Klavan a colpire di testa un pallone calciato dal corner da Cigarini, palla fuori.

Finisce il primo tempo con il Cagliari in svantaggio grazie a un rigore provocato abbastanza ingenuamente da Joao Pedro, sicuramente Maran deve cambiare qualcosa, specialmente sulla fascia destra dove Faragò è apparso abbastanza lento e impacciato. Al 3’ il Cagliari pareggia, tiro cross di Pellegrini, carambola in area e palla a Joao che insacca all’angolo sinistro di Skorupski, al 12’ grande recupero difensivo di Klavan e conclusione di Santander che sfiora il palo sulla destra di Olsen. Al 15’ prima sostituzione per il Bologna, entra Palacio ed esce Santander, al 16’ il Bologna va in goal ma l’arbitro annulla per fuorigioco, dopo la verifica al VAR Sacchi conferma il fuorigioco. Al 20’ sostituzione anche per il Cagliari, esce Nandez sommerso dagli applausi ed entra il “Pata” Castro, al 24’ il Bologna manda in campo Stovolsen al posto di Orsolini e subito dopo è Maran a sostituire Cigarini con Oliva. Al 27’ è il Cholito Simeone a far impazzire la Sardegna Arena con un delizioso pallonetto, al 36’ esce Nainggolan con ovazione del pubblico ed entra Ionita, un minuto dopo Joao Pedro segna la sua seconda perla della giornata, Cagliari 3 Bologna 1. Al 45’ il Bologna accorcia le distanze au una mischia nata da un calcio d’angolo, è lo stesso Olsen a deviare la palla involontariamente alle sue spalle. Nei cinque minuti di recupero gli undici rossoblù soffrono, combattono su tutti i palloni e riescono a chiudere la gara nell’area avversaria con un calcio di punizione conquistato da Rog e che lo stesso non batte perché Sacchi manda tutti sotto la doccia. Grande vittoria di carattere dei cagliaritani che hanno avuto la forza di ribaltare il risultato e reggere il ritorno del Bologna. Tra i migliori Joao Pedro e Rog, note di grande merito per Nainggolan e Cigarini ma oggi un voto alto lo meritano anche Simeone e Pellegrini. Nel complesso una vittoria che da fiducia e conferma la forza di questa squadra che a questo può stupire ancora.

L'articolo È un Cagliari stellare, 3-2 al Bologna: grande festa alla Sardegna Arena proviene da Casteddu On line.