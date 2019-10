Cagliari, Truzzu: “Tunnel con pista ciclabile e funivia tra Largo e San Benedetto”

Dal largo Carlo Felice a San Benedetto passando sotto Castello. A piedi, in bicicletta o in funivia. Il progetto sarà valutato dall’amministrazione comunale. Già annunciata in campagna elettorale, quella del sottopasso è l’idea più innovativa delle linee programmatiche del primo cittadino Paolo Truzzu che saranno presentate nella seduta di martedì prossimo in consiglio comunale.

Il documento racconta tutto il programma dei prossimi 5 anni. Tra le proposte più significative c’è anche il grande lungomare che andrà dalla spiaggia di Giorgino fino al Poetto, oltre al nuovo rione da pianificare un all’ingresso della città, tra via La Plaja ed il molo Rinascita, in accordo con l’Autorità portuale.

E riecco il tunnel di cui si è parlato in campagna elettorale. Verrà valutata concretamente la possibilità di realizzazione di 2 opere strategiche e innovative. Una è quella del tunnel “ciclopedonale e funiviario” che collegherà largo Carlo Felice, Castello e San Benedetto.

E l’altra è quella della riqualificazione dell’asse di Tuvixeddu- Tuvumannu. La strada interrotta tra via Cadello e via Is Maglias oggi si manifesta come opera incompleta e incompiuta ma un domani, “in luogo della prevista strada può diventare una connessione da realizzare con sistemi di trasporto innovativi di collegamento con la facoltà di ingegneria e il futuro parco di Tuvixeddu”.

Truzzu si è soffermato anche sulla sicurezza: L’impegno è quello di potenziare l’illuminazione pubblica, aumentare il servizio di videosorveglianza e migliorare il decoro urbano e la sicurezza attraverso l’attivazione del daspo urbano.

Altro tema caldo è quello dell’igiene del suolo. Con l’avvio del portata a porta che ha visto spuntare discariche abusive in mezza città. Il primo cittadino cagliaritano annuncia “il potenziamento del controllo del territorio con personale specializzato, oltre che attraverso l’uso di tecnologie innovative”. L’idea è quella di introdurre isole ecologiche di quartiere in punti strategici della città, soprattutto nelle zone in cui la raccolta porta a porta risulta di complessa attuazione o particolarmente impattante.

Verrà poi potenziato il servizio della corriera ecologica e incrementato il servizio di raccolta notturno della spazzatura.

