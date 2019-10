Porto industriale: i grandi progetti di sviluppo restano in coda

Restano al palo i grandi progetti di rilancio del porto industriale di Oristano – Santa Giusta. Nel bilancio di previsione 2020 approvato ieri sera dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, gli interventi inseriti nell’elenco triennale dell’Ente, infatti, riguardano la manutenzione delle banchine e l’adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche dello scalo. Opere importanti e di urgente realizzazione, ma ben diverse rispetto a i programmi messi sul tavolo solo pochi mesi fa quando, per la prima volta tutti uniti, il Consorzio industriale provinciale oristanese, la Provincia e la Camera di commercio di Oristano e i Comuni di Oristano e Santa Giusta avevano approvato, ciascuno nel proprio organismo deliberativo, un documento indirizzato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Sistema portuale della Sardegna con alcune precise richieste. Una di queste riguardava un finanziamento per la realizzazione di nuova area nel porto da destinare all’attività crocieristica.

Le stime del bilancio dell’AdSP parlano di un sistema capace di generare un valore di oltre 150 milioni di euro in un solo anno, 100 dei quali, appunto, per investimenti infrastrutturali da spartire nei sette porti di competenza.

Gli interventi più consistenti riguardano il porto di Cagliari, in particolare il completamento della passeggiata di Su Siccu, il consolidamento della banchina antistante al Capannone Nervi, la demolizione del Silos e dei fabbricati di Sa Perdixedda e le opere di infrastrutturazione primaria nel lato Est del Porto Canale, per la realizzazione del polo nautico.

Manutenzione delle banchine ed adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche riguarderanno anche gli lo scalo di Portovesme. Su Porto Torres, invece, parte della spesa interesserà la manutenzione dell’illuminazione, la riqualificazione delle aree archeologiche, l’avvio del secondo lotto della Darsena Servizi e la realizzazione dello scalo di alaggio e varo.

Per quanto riguarda Olbia, sono previsti interventi di potenziamento sulle banchine del porto industriale, dell’illuminazione dell’Isola Bianca ed interventi di manutenzione sulla stazione marittima. Manutenzione sugli asfalti e fondali interesseranno, infine, lo scalo di Golfo Aranci.

“Quello approvato – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – è un bilancio che segna una maturità contabile per il nostro Ente già saldamente unificato e organizzato in direzioni con specifiche competenze e, quindi, con una migliore distribuzione delle risorse. I numeri riportati danno un’idea chiara del ruolo strategico che l’Autorità di Sistema Portuale gioca a livello regionale e non solo, generando, da sola, un valore economico pari a 150 milioni di euro in un anno. La previsione, sostenuta da dati di traffico positivi e da entrate costanti sui canoni conferisce la giusta stabilità al bilancio che, sono certo, con la gara internazionale per l’individuazione del nuovo concessionario del Porto Canale, verrà adeguatamente rinforzata, grazie ai nuovi introiti che deriveranno da canoni e tasse di ancoraggio, così come si riveleranno strategici gli investimenti sui depositi di Gnl a Cagliari ed Oristano”.

Mercoledì, 30 ottobre 2019

