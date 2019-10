Dalla Capitaneria di porto di Oristano alla Spagna per soccorrere i migranti L’equipaggio della motovedetta CP 307 impegnato nell’operazione Indalo

Anche la motovedetta S.A.R. CP 307 in servizio presso la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Oristano, al Comando del primo maresciallo Alessandro Manca, parteciperà in Spagna all’operazione Indalo 2019. Indalo è un dispositivo di contrasto dei flussi migratori irregolari e traffici illeciti, oltre che di soccorso a imbarcazioni in situazioni critiche, provenienti dall’Algeria e dal Marocco e diretti verso la frontiera spagnola dell’Unione Europea. L’operazione è promossa promossa dall’Agenzia Europea Frontex.

La motovedetta è partita dallo scalo oristanese all’alba di sabato scorso con un equipaggio di 8 militari. L’imbarcazione ha fatto tappa a Mahón, nell’isola di Minorca, Ibiza e Cartagena, prima di arrivare, questo pomeriggio, al porto spagnolo di Algeciras dove rimarrà per tutto il mese di novembre.

Ad attendere l’equipaggio della motovedetta CP 307 nel porto di Algeciras i colleghi delle altre motovedette d’altura che partecipano alla missione. Molti di loro hanno portato a termine numerose e difficili operazioni di contrasto in alto mare dei traffici illeciti provenienti da Algeria e Marocco e di soccorso ad imbarcazioni o gommoni in pessime condizioni di sicurezza, con a bordo migranti irregolari.

Nell’ambito del dispositivo aero-navale di Frontex, la Guardia Costiera italiana opera senza sosta con motovedette, pattugliatori, aerei ed elicotteri assieme alle unità delle altre Marine/Corpi di Guardia Costiera e Polizia dei diversi Stati europei, oltre che essere impegnata quotidianamente nel preminente compito di salvaguardia della vita umana nelle acque di tutti i mari che bagnano la nostra Penisola.

All’equipaggio della motovedetta sono stati formulai gli auguri di buon lavoro da parte dei colleghi della Capitaneria di porto di Oristano.

